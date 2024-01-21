Irak’ta koalisyon güçlerine ait üsse saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Irak’ta koalisyon güçlerine ait üsse saldırı: 1 yaralı
Irak’ın Anbar ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında Irak ordusundan 1 asker yaralandı.

Suriye ve Irak’ta, ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar sürüyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, Anbar ilinde ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırı sonucu Iraklı 1 askerin yaralandığını duyuran Resul, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Öte yandan, Irak basınında adı açıklamayan ABD’li bir askeri yetkiliye dayandırılan haberlerde, saldırıda bazı ABD askerlerinin de hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de konuşlu bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 140’dan fazla saldırı düzenlendi.

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