Irak’ta kötü hava koşulları nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi

Irak’ta kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiye Sudani ülke genelinde etkili olan kötü hava koşulları ve şiddetli yağmur nedeniyle yarını resmi tatil ilan ettiği duyuruldu.

Irak’ın özellikle orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle birçok kentte sel ve su baskınları meydana geldi.