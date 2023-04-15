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Irak’ta sel köprüyü çökertti

Irak’ta etkili olan yağış sonrası oluşan sel Kerkük ile Selahaddin arasındaki köprünün yıkılmasına neden oldu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 21:52
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Irak’ta sel köprüyü çökertti

Irak’ta sel köprüyü çökertti
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İHA

Irak'ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle ülkenin kuzeyinde yer alan ve Kerkük ile Selahaddin kentlerini birbirine bağlayan el-Fethe köprüsünde çökme meydana geldi. Son haftalarda yağan şiddetli yağışlar nedeniyle Dicle Nehri'nin yükselmesi nedeniyle sular altında kalan köprünün bir tarafı çöktü.


Öte yandan ülkenin ortasında yer alan Diyala kentinde ise İran’dan gelen seller nedeniyle onlarca köyün sular altında kaldığı bildirildi. Diyala’ya bağlı Kazzaniye Nahiye Müdürü Mazin Ekrem tarafından yapılan açıklamada onlarca kişinin yaşadığı 6 köyün sular altında kaldığı aktarıldı. Ekrem açıklamasında köyleri sular altında kalan vatandaşlara Sivil Savunma ekipleri tarafından yardım ulaştırıldığını duyurdu.

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