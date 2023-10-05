Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi

Irak’ın Musul kenti Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül’de çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu düğün salonunda çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor. Musul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 122’ye yükseldiği duyuruldu. Yaralanan 82 kişiden 20’si daha önce askeri uçakla tedavi için İstanbul’daki hastanelere sevk edilirken, 3 yaralının daha Türkiye’ye gönderileceği aktarıldı.

Yangında gelin annesi, babası ve erkek kardeşi de dahil olmak üzere ailesinden 10 kişiyi, damat ise 15 akrabasını kaybetti.

İHMAL SONUCU ÇIKTI

Öte yandan Yangını Soruşturma Komisyonu, yangının salonda kullanılan havai fişekler nedeniyle çıktığını açıklamıştı. Irak İçişleri Bakanlığı, düğün salonu sahibi, salonun 10 çalışanı ve yangına yol açan havai fişeklerden sorumlu 3 kişi olmak üzere toplam 14 kişinin tutuklandığını duyurmuştu. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü ise düğün salonunda kolayca tutuşabilen malzemeler kullanıldığını, bu durumun güvenlik protokollerine aykırı olduğunu belirtmişti.

Yangın, salonda yakılan havai fişeklerin tavandaki dekoru tutuşturması sonucu başlamıştı.