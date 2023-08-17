Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

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