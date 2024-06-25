Irak'tan Türkiye hamlesi

Kaynak: AA
Irak'tan Türkiye hamlesi

Irak İçişleri Bakanlığı, İran ve Türkiye ile olan sınırların güvenliğini artırmak için 8 aşamalı yeni bir güvenlik planını hayata geçireceğini açıkladı.

Irak İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan Sınır Güçleri Komutanı Muhammed el-Sıedi, INA resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkenin sınır güvenliğini artırmak amacıyla Türkiye ve İran ile sınırlarında uygulanacak yeni güvenlik planlarından bahsetti. Sıedi, Irak'ın altı ülke ile komşu olduğunu ve bu komşulardan İran ve Türkiye ile olan sınırlarına özel bir önem atfettiklerini vurguladı.

İran ile olan sınırın 1493 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Sıedi, özellikle Hanekin ile Pencevin arasındaki 300 kilometrelik bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade etti.

1980'lerden bu yana bölgede faaliyet gösteren yasaklı silahlı grupların (PKK) etkinliğini azaltma çabalarının devam ettiğini aktaran Sıedi, Türkiye sınırının ise zorlu coğrafyası ve yarı yıl süresince karla kaplı olması nedeniyle ayrı bir güvenlik stratejisi gerektirdiğini dile getirdi.

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Tarih boyunca Irak ile Türkiye arasında sınır karakolları olmamasının bölgede bazı yasa dışı silanlı grupların varlık göstermesine neden olduğuna dikkati çeken Sıedi, şöyle devam etti: "Türkiye ile iki aşamalı çalışma başlattık. İlki, sınırın güvenliğini sağlamak için iki taraf arasında ortak koordinasyon merkezi kurulacak. İkincisi ise iki ülke arasında sınır karakolları inşa edilecek."

Duhok ve Erbil sınır hattında 27 yeni sınır karakolu kurma kararı aldığı bildirildi. Bu hamlenin, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, bölgede Türkiye'ye yönelik herhangi bir tehdidin önlenmesi amacıyla yoğun çabaların sürdüğünü belirtti.

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