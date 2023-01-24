24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu

İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu

İran, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından İranlı bazı kişi ve kurumlara getirilen yaptırımlara karşılık vereceğini açıkladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 10:26
Takip Et

İran Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu

İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu
+
Aa
-

İran, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından İranlı bazı kişi ve kurumlara getirilen yaptırımlara karşılık vereceğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, AB ve İngiltere'nin Tahran'a yönelik son yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

AB ve İngiltere'nin yaptırımlarını kınadıklarını belirten Kenani, "Avrupa Birliği ve İngiliz rejiminin bu eylemi, İran gerçeklerini tam olarak anlama konusundaki zihinsel yetersizliklerinin yanı sıra İran'ın otoritesine ilişkin kafa karışıklıklarının bir işaretidir." dedi.

Kenani, "İran, bu tür başarısız politikalara karşılık verme hakkını saklı tutmakta ve yakında Avrupa Birliği ve İngiltere'deki insan hakları ihlalcilerine ve terör destekçilerine karşı yeni bir yaptırım listesini duyuracak." ifadelerini kullandı.

AB ülkeleri, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilere yönelik müdahalelerdeki rolleri nedeniyle dün İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

İngiltere de "gösterilerin bastırılmasındaki insan hakları ihlalleri" ve casuslukla suçlanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin idam edilmesi nedeniyle bazı İranlı yetkilileri ve kuruluşları yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
2
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
3
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
4
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
5
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
6
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
7
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.