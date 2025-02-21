İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Trump'a Türkçe deyişle yanıt verdi! İşte o sözler

Düzenleme: Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Trump'a Türkçe deyişle yanıt verdi! İşte o sözler

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakereye açık olduklarını söylerken baskı altında bu müzakerelerin yürümeyeceğini bir Türkçe deyiş söyleyerek bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkçe deyişten alıntı yaparak "Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da bir etkinlikte konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere ihtimaline ilişkin de konuştu.

ABD'nin İran'a karşı "azami baskı" politikasına işaret eden Pezeşkiyan, "Biz 'müzakere etmeyeceğiz' demedik en baştan müzakere istediğimizi söyledik ancak her şartta müzakere etmeyeceğiz. Yaptırım uygulayıp sonra füzeleriniz veya silahlarınız olmasın deyip sonra tekrar müzakerelerden bahsedemezler." dedi.

TÜRKÇE DEYİŞLE CEVAP VERDİ

Pezeşkiyan, müzakerelerin saygı çerçevesinde olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkçe bir şiirimiz var. Bu şekilde alıştık biz. Diyor ki; 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni.' Yani onur ve özgürlük. Eğer insan tilkinin gölgesinde de uyusa sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz.

Tehditlerle bizi her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Biz insanız ve saygılı bir şekilde konuşacağız ancak baskıya boyun eğmeyeceğiz."

ABD ve İsrail'in tehditlerinden korkmadıklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Bazıları İsrail'den korkuyor çünkü Amerika onu destekliyor ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Toplumumuza böyle olmak yakışır. Allah'ın yardımıyla bütün sorunlarımızı çözeceğimize eminim fakat bu bir gecede olmayacak." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı! Kar yağışı bugün bu şehirlere kapus olacak (21 Şubat 2025)
Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı! Çok daha kuvvetli kar yağışı geliyor
Yeniçağ Gazetesi: Emekliyi huzurevi bile kabul etmiyor
Yeniçağ Gazetesi: Emekliyi huzurevi bile kabul etmiyor
Bursa'da iş hanında yangın; 1ölü
Bursa'da iş hanında yangın; 1ölü
Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonunda yangın
Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonunda yangın
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Trump'a Türkçe deyişle yanıt verdi! İşte o sözler
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Trump'a Türkçe deyişle yanıt verdi! İşte o sözler