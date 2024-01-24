İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da

İran İslam Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 8. toplantısına katılmak amacıyla Ankara’ya geldi.

Reisi ve onunla birlikte gelen heyeti taşıyan uçak, saat 13.54’te Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Esenboğa Havalimanı’nda, İbrahim Reisi’yi Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ve Reisi arasında yapılacak olan resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki son durum, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna’daki savaşlar gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.