İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da

Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da
İran Cumhurbaşkanı Reisi, daha önce ertelenen Türkiye ziyaretini geçekleştirmek üzere Ankara'ya geldi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 8. toplantısına katılmak amacıyla Ankara’ya geldi.

Reisi ve onunla birlikte gelen heyeti taşıyan uçak, saat 13.54’te Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Esenboğa Havalimanı’nda, İbrahim Reisi’yi Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ve Reisi arasında yapılacak olan resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki son durum, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna’daki savaşlar gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Son Haberler
Dilek Taşı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı final bölümü ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı final bölümü ne zaman?
Asıp kesmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Asıp kesmek deyimi ne anlama geliyor?
Dünya Sağlık Örgütü koronadan daha ölümcül hastalığı duyurmuştu. Bakan Koca’dan açıklama geldi Sağlık
Dünya Sağlık Örgütü koronadan daha ölümcül hastalığı duyurmuştu. Bakan Koca’dan açıklama geldi
O emekliler ek zam alamayacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun kimleri kapsadığını açıkladı Ekonomi
O emekliler ek zam alamayacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun kimleri kapsadığını açıkladı
Arpalık yapmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Arpalık yapmak deyimi ne anlama geliyor?
FOX TV’nin adı mı değişti? FOX TV kapandı mı? Now TV nedir? Magazin
FOX TV’nin adı mı değişti? FOX TV kapandı mı? Now TV nedir?
Amartey ve Djiku da kurt hocayı kurtaramadı Spor
Amartey ve Djiku da kurt hocayı kurtaramadı