İran dini lideri Hamaney’den İsrail’e: Bu felaketi başınıza siz getirdiniz

Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nu destekleyen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İbranice paylaşım ile İsraillilere seslendi.

Hamaney, “Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" ifadelerini kullanarak, “Diktatör Siyonistler, 7 Ekim yenilgisinin etkisinden kurtulamazsınız" dedi.

Öte yandan Hamaney son yaptığı açıklamada, “Aksa Tufanı Operasyonu'nu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülke medyasına yaptığı açıklamada, Filistin halkını ve İsrail karşıtı direniş gruplarını, "Aksa Tufanı" saldırısı nedeniyle tebrik etti.

İsrail'in "ciddi bir eylemle" karşı karşıya kaldığında ne kadar "kırılgan" olduğunun görüldüğünü dile getiren Kenani, "Aksa Tufanı operasyonu işgal altındaki topraklarda işgalcilere karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtı." ifadelerini kullandı.