İran Dışişleri Bakanı'ndan Kabil'e kritik ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Afganistan ile karşılıklı ilişkileri ele almak üzere yakın zamanda Kabil’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu, Arakçi’nin göreve başlamasından bu yana Afganistan’a yapacağı ilk ziyaret olmasıyla dikkat çekiyor. İran ve Afganistan arasında köklü tarihi, kültürel ve dini bağlar, ziyaretin temel unsurlarını oluşturuyor.

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BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Tek günlük ziyaret, iki komşu ülke arasındaki iş birliğini pekiştirmeyi amaçlıyor. Görüşmelerde siyasi ve ekonomik iş birliğinin artırılması, ortak fırsatlar ve zorlukların ele alınması bekleniyor. İki ülkenin sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi ortak önceliklere odaklanacağı bildiriliyor. Ayrıca, İran ve Afganistan arasında daha güçlü ticaret bağları kurulmasına yönelik yeni anlaşmaların gündeme gelmesi muhtemel.

EKONOMİK HEYETLE BERABER ZİYARET

Arakçi’ye ziyareti sırasında çeşitli bakanlıklardan temsilciler ve üst düzey bir ekonomik ve iş dünyası heyeti eşlik edecek. Bu durum, ekonomik iş birliğinin en az siyasi diyalog kadar önemli olduğuna işaret ediyor. İran'ın enerji sektörü, altyapı projeleri ve eğitim alanındaki tecrübelerinin Afganistan’a aktarılması konularının detaylandırılacağı ifade ediliyor.

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BÖLGESEL KALKINMA İÇİN ORTAK ADIMLAR

İran ve Afganistan, bölgesel istikrarı sağlamak ve ekonomik refahı artırmak için ortak adımlar atmayı hedefliyor. Özellikle, enerji kaynaklarının paylaşımı, sınır ticaretinin genişletilmesi ve kültürel iş birlikleri, iki ülkenin uzun vadeli stratejileri arasında yer alıyor.

Bu ziyaret, İran ile Afganistan arasındaki bağları yeniden canlandırma ve iki taraflı ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıma potansiyeline sahip. İran Dışişleri Bakanlığı, bu tür temasların bölgesel barış ve kalkınma için bir fırsat sunduğunu vurguluyor.