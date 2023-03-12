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İran duyurdu, ABD yalanladı: Mahkum takası yok

İran Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada ABD ile mahkum takası konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. ABD’de tutuklu bulunan İranlıların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya varıldığına dair yapılan açıklamayı ABD tarafı yalanlandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 22:35
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İran duyurdu, ABD yalanladı: Mahkum takası yok

İran duyurdu, ABD yalanladı: Mahkum takası yok
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın, ABD’de tutuklu bulunan İranlıların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya varıldığına dair yaptığı açıklama ABD tarafından yalanlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price basına yaptığı açıklamada, Abdullahiyan’ın açıklamasını "ailelerin acılarını artıran, acımasız bir yalan" olarak nitelendirdi. Price, "İran'da haksız yere gözaltına alınan üç ABD’linin serbest bırakılması için durmaksızın çalışıyoruz. Sevdiklerine kavuşana kadar durmayacağız" dedi.

"İRANLI YETKİLİLER UYDURMAKTAN ÇEKİNMEYECEK"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada da, Abdullahiyan’ın açıklaması yalanlanarak, "Maalesef İranlı yetkililer bir şeyler uydurmaktan çekinmeyecek ve son acımasız iddia Siamak Namazi, Emad Shargi ve Morad Tahbaz'ın ailelerinin daha fazla acı çekmesine neden olacak" denildi.

İRAN KISA SÜREDE MAHKUM TAKASI YAPILACAĞINI DUYURMUŞTU

Abdullahiyan yaptığı açıklamada, "İran ile ABD mahkum takası konusunda geçtiğimiz günlerde bir anlaşmaya vardı. ABD tarafında da her şey yolunda giderse kısa süre içinde bir mahkum takası yapılacağını düşünüyorum. ABD mevcut durumda teknik koordinasyonlar üzerinde çalışıyor. Bizim tarafımızda her şey hazır" demişti.

İRANLI İŞ ADAMI CASUSLUKTAN TUTUKLANDI

İran'da tutulan birkaç Amerikalıdan biri olan İran-ABD vatandaşı işadamı Siamak Namazi, 2016 yılında ABD hükümetiyle casusluk ve işbirliği yapmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İran-ABD vatandaşı olan işadamı Emad Sharghi, 2018'de bir teknoloji yatırım şirketinde çalışırken tutuklandı. İngiltere-İran-ABD vatandaşı olan çevreci Morad Tahbaz’da İran'da tutuklu bulunuyor.
İran yıllardır ABD'den 7’si İran-ABD vatandaşı, 2’si ABD'de daimi ikametgahı olan İran vatandaşı ve 4’ü ABD'de yasal statüsü olmayan İran vatandaşı olmak üzere bir düzineden fazla İranlının serbest bırakılmasını istiyor.
İran, insan hakları aktivistleri tarafından diğer ülkelerden tavizler koparmaya çalışmak için yabancı ülke vatandaşlarını tutuklamakla suçlanıyor. İran ise suçlamayı reddediyor.

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