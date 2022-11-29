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İran, Galler’i devirdi bin 156 mahkum serbest bırakıldı

İran Yargı Erki Başkanı Mohsen Ejei'nin talimatıyla, İran Milli Takımı’nın Dünya Kupası'nda Galler'i 2-0 yenmesi nedeniyle ülke genelinde aralarında Mahsa Amini göstericilerinin de olduğu bin 156 mahkum tahliye edildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:10
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İran, Galler’i devirdi bin 156 mahkum tahliye edildi

İran, Galler’i devirdi bin 156 mahkum serbest bırakıldı
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İHA’nın İran'ın yarı resmi haber ajansı İSNA'dan aktardığına göre, Ejei'nin talimatıyla İran milli Takımı’nın Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda Galler'i 2-0 yenmesi nedeniyle ülke genelinde aralarında Mahsa Amini göstericilerinin de olduğu bin 156 mahkum tahliye edildi. Cezalarında indirime gidilecek mahkumlar hakkında karar İran Yargı Başkanı Gholamhosein Mohseni Ejei tarafından "Milli futbol takımının gururlu zaferini" kutlamak için açıklandı.

ARALARINDA KUR’AN-I KERİM YAKMAK SUÇUNDAN HÜKÜM GİYENLER VAR
Ejei tarafından açıklanan "cezalarda hafifletme" kararı sonrası bugün ülke genelinde bulunan hapishanelerde mahkumların tahliyesine başlandı. Tahliye edilmeyen mahkumların ise cezalarında indirime gidileceği ifade edildi. Ülkedeki 12 cezaevinden tahliyesine başlanan mahkumların arasında güvenlik görevlilerine saldırmak, özel mülkü yakmak, dini değerlere saldırmak ve Kur'an-ı Kerim yakmak suçlarından cezaevinde bulunan hükümlülerin yararlanamayacağı belirtildi.

Ülke genelinde 20 eyalette toplam bin 156 mahkumun tahliye edildiği belirtilen haberde, "Tahran eyaletinde 195, Hürmüzgan eyaletinde 14, Batı Azerbaycan eyaletinde 20, Elburz eyaletinde 57, Kirman eyaletinde 40, Kürdistan eyaletinde 18, Fars eyaletinde 204, Mazendaran eyaletinde 78, Merkezi eyaletinde 80, Buşehr eyaletinde 30, Güney Horasan eyaletinde 6, İlam eyaletinde 14, Kuzey Horasan eyaletinde 9, Huzistan eyaletinde 236, Çahar Mahal ve Bahtiyari eyaletinde 17, Golestan eyaletinde 21, Kermanşah eyaletinde 36, Zencan eyaletinde 24 ve Gilan eyaletinde 50 mahkum tahliye edildi." ifadesi kullanıldı.

23 MAHKUMUN CEZASINDA İNDİRİME GİDİLDİ
Ayrıca Semnan eyaletinde 7 mahkumun tahliye edildiği ve 23 mahkumun ise karar gereği cezalarında indirime gidildiği belirtildi. Haberde, İran milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferi nedeniyle İran Yargı Erki başkanının talimatı sonrası mahkumların cezalarında indirime gidilmesine ve tahliyelerine devam edileceği belirtildi.
 

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