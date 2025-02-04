İran gemileri BAE’de

İran’ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusuna ait gemilerin, iki ülke arasındaki artan işbirliğinin bir parçası olarak BAE’deki limana ulaştığı belirtildi. Bu ziyaretin savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Halid Şarika Limanı’na yanaşan gemiler, BAE donanma birlikleri, İran’ın Doha Büyükelçisi ve BAE’li askeri ve sivil yetkililer tarafından karşılandı. Ancak, İran gemilerinin limanda ne kadar süre kalacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.