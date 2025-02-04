İran gemileri BAE’de

Kaynak: AA
İran gemileri BAE’de

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri filosuna ait 4 gemi, savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Halid Şarika Limanı'na demirledi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusuna ait gemilerin, iki ülke arasındaki artan işbirliğinin bir parçası olarak BAE’deki limana ulaştığı belirtildi. Bu ziyaretin savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Halid Şarika Limanı’na yanaşan gemiler, BAE donanma birlikleri, İran’ın Doha Büyükelçisi ve BAE’li askeri ve sivil yetkililer tarafından karşılandı. Ancak, İran gemilerinin limanda ne kadar süre kalacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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