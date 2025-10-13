SÜREGELEN TİCARET

İran ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkisi çağlar boyunca süregeliyor. Karşılıklı ilişkilerde dalgalanmalar olmasına rağmen, her iki taraf da ilişkileri sürdürme ve geliştirme konusundaki tarihi rollerde yer aldı.

Ticaret dışında komşuluk ilişkileri ise dikkat çekiyor. Vize sınırlamasının kaldırılmasıyla İranlı turistler için Türkiye önemli bir destinasyon haline geldi. Özellikle İranlı vatandaşlar, Türkiye’nin tarihi dokuları ve ürünlerine olan beğenisi ise biliniyor.

MİLYAR DOLARLARI BULAN TİCARET

2025’in ilk 8 ayında İran’ın Türkiye ile olan ihracat değeri yaklaşık 1.98 milyar doları aşmıştı. Aynı dönemde İran’dan yapılan ithalat 1.58 milyar dolar oldu. Türkiye 2024 yılının tamamında İran’a 3 milyar 231 milyon dolarlık ihracat yaptı. Aynı yıl İran’dan ithalat ise 2 milyar 454 milyon dolar oldu.

AMBARGO MİLYONLARCA VATANDAŞI ETKİLEYECEK

28 Eylül tarihinde 10 yıl aradan sonra Birleşmiş Milletler’in İran’a yönelik ağır yaptırımları yeniden uygulamaya kondu. Türkiye ise BM’ye üye olduğu için ambargoya uymak zorunda kaldı. İran ile Türkiye arasındaki ticaret ise son dönemde uygulanan ambargo ile durma noktasına geldi. Ticaret hacminin durmasıyla milyonlarca vatandaş ve kurumu etkilemesi bekleniyor.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ BEKLENİYOR

İran halkı ise ticaretin durdurulmasından rahatsız. Tarihsel olarak devam eden ticaretin iki dost ülke arasında aksaması, İran halkını derinden üzdü. Halk ticaret darbesinin kaldırılması için devletlerarası kararın görüşülmesini talep ediyor.