İran, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine el koydu

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda Panama bandralı bir gemiye el koyduğu belirtildi.

İran, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine el koydu

ABD Donanması, İran'ın bugün Hürmüz Boğazı'nda Panama bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu, bunun Tahran tarafından son günlerde ikinci kez yaşandığını belirtti.

ABD'nin Bahreyn merkezli 5. Filosundan yapılan yazılı açıklamada, "3 Mayıs'ta yerel saatle 06.20 sularında 'Niovi' adlı Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından el konuldu" ifadelerine yer verildi.

AA'nın aktardığına göre açıklamada, Dubai'den ayrılan petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na girerken Devrim Muhafızları Ordusuna ait sürat tekneleri tarafından kuşatıldığı ve tankerin rotasının daha sonra İran'ın Bender Abbas kıyılarına doğru çevrildiği aktarıldı.

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