İran-İsrail geriliminde petrol fiyatları uyarısı

İran-İsrail geriliminin yol açtığı arz endişeleriyle yılın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları için dikkat çeken uyarı. Jeopolitik gerilimlerin piyasa üzerinde etkisini artırmasıyla kısa vadede "keskin dalgalanmalarla" karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

İsrail 1 Nisan günü İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurdu. 13 Nisan'da İsrail İran'a saldırıyla cevap verdi. Füze ve Kamikaze dronlarla yapılan saldırılar, petrol kaynaklarının bulunduğu Orta Doğu'da gerginliği had safhaya çıkardı. Bu da fiyatları etkiledi. Ekim 2023'ten bu yana 92 dolara kadar yükselen dolar fiyatlarda endişe yarattı.

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge Leon'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Leon, "Bunun geçici bir duraksama mı yoksa İran ile İsrail arasındaki çatışmada yeni bir tırmanışın başlangıcı mı olduğunu değerlendirmek zor olsa da ilk piyasa tepkisi ilkinin daha olası olduğunu gösteriyor." dedi.

"KISA VADEDE KESKİN DALGALANMALAR OLABİLİR"

Jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki günlerde petrol piyasalarında daha da etkili olabileceğini belirten Leon kısa vadede keskin fiyat dalgalanmalarının yaşanabileceğini ifade etti.

Leon'a göre Brent petrolün adil diğerinin varil başına 83 dolar. Leon şöyle konuştu:

"Bu iddiamızın iki nedeni var. Bunlardan ilki, OPEC+ grubunun günlük 7 milyon varile yakın, daha önce görülmemiş büyüklükte bir yedek kapasiteye sahip olması. İkincisi ise birkaç hafta sonra, gerçek arz kesintilerinin yokluğunda, jeopolitik yorgunluğun rol oynamaya başlaması."

Bağımsız Petrol Piyasası Analisti Gaurav Sharma da Orta Doğu'da tansiyon düşene kadar petrol fiyatlarının kısa vadede son 6 ayın en yüksek seviyelerinde kalacağını söyledi.