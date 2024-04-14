İran İsrail geriliminde Türkiye devreye girdi. Bakan Fidan'dan ilk temas

Türkiye, İran-İsrail hattındaki gerilime karşı ilk temasını gerçekleştirdi.

İran, beklenildiği üzere dün İsrail'e bir hava saldırısı başlatmış ve saatler sonrasında saldırıların bitirildiğini açıklanmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın dünden bu yana ülkelerine yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırıda bulunduğunu belirtmişti.

Bölgede gerilim hızla tırmanırken Türkiye cephesinden saatler sonra bir hamle geldi.

TÜRKİYE BÖLGEDE DAHA FAZLA TIRMANMA İSTEMİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, İran'ın dün gece İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.

Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.