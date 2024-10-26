İran: İsrail'in saldırısında 4 asker hayatını kaybetti

İran ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren askerlerin isimleri de verildi: Binbaşı Hamza Cihandide, Binbaşı Seccad Mansuri, Astsubay Mehdi Şahruhifer ve Astsubay Mehdi Nekevi.

İsrail, 1 Ekim'de İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarına misilleme olarak İran’daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi. Bu saldırılar sırasında Tahran ve İran'ın batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığı belirtildi. İran, hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu, ancak bazı bölgelerde sınırlı hasar meydana geldiğini açıkladı.

İsrail ise gerçekleştirdiği saldırının "başarıyla" tamamlandığını bildirdi. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki gerilim ve çatışma ortamının devam ettiğine işaret ediyor.