İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti

İran'dan kaynaklanan su kesintileri dönemsel olarak Irak'taki Dicle ve Fırat nehirlerinde su seviyesinin azalmasına neden oluyor.

Yine İran'dan akan Küçük Zap Suyu da Irak’ın Süleymaniye kentinden geçerek Kerkük kentine ve oradan da Irak’ın iç kesimlerine doğru ilerliyor.

Tahran yönetiminin yaz aylarında günlerce, gerekçesiz ve haber vermeden su akışını kesmesi ise halihazırda ciddi su problemi yaşayan Irak’ı daha da zor duruma sokuyor.

İRAN’IN SUYU KAPATMASI İÇME SUYU TEDARİKİNİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Süleymaniye vilayetine bağlı Ranya İlçesi Su Dairesi Müdürü Selam Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük Zap Suyu’nun sadece Kaladize ilçesinde 100 bin kişinin ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Ömer, "İran 4 gündür nehir suyunu kapattı. Temmuz ayında da yine su kesildi. İran'ın suyu kesmesinden dolayı (IKBY’nin en büyük barajı olan) Dokan Barajı'nda günlük 7 santimetre su seviyesinin düştüğünü farklı kaynaklardan duyduk." diye konuştu.

Dokan Barajı'nın su kaynağının da Küçük Zap Suyu olduğunu belirten Ömer, Süleymaniye kentinin tamamı barajdan suyu temin ettiği için bu durumdan içme suyunun da etkilendiğini kaydetti.

Ömer, "Özellikle içme suyu konusunda bizler büyük sorun yaşıyoruz. İran'ın suyu kesmesinden dolayı Irak olarak ilk etkilenen bölge Kaladize ve Ranya ilçeleri, ardından diğer bölgeler geliyor." ifadelerini kullandı.

"İRAN KENDİ KEYFİNE GÖRE SUYU KAPATIP AÇIYOR"

Ömer, İran içerisinde kısa süre önce inşa edilen baraj nedeniyle bu sorunun daha da artmaya başladığını vurguladı.

Su kesintisinin daha önce de yaşandığını hatırlatan Ömer, "İran özellikle yaz aylarında suyu farklı aralıklarla kesiyor. Suyun kesilmesi nedeniyle her yıl sorunlar yaşıyoruz. Bunu da aşabilmek için nehirdeki suyu havuzlarda topluyoruz." dedi.

Ömer, su kesintisinin ne kadar daha devam edeceğine ilişkin "Bu konuda tam olarak bizlere bilgilendirme yapılmıyor. İran kendi keyfine göre suyu kapatıp açıyor. Bu süre bazen 2 gün bazen de 10 güne kadar uzuyor." diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

İRAN’IN SU KESİNTİLERİ DİYALA VE BASRA’DA DA ETKİLİ OLUYOR

İran’ın suyu kesmesi, Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan Barajı'ndaki su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle zaman zaman barajdaki su seviyesinin de yüzde 70'lere kadar indiği görülüyor.

Derbendihan Barajı Müdürü Seman İsmail, 2022 yılında AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajı besleyen su kaynaklarının yüzde 70'inin İran'dan geldiğini belirterek, su kaynaklarının önemli ölçüde azaldığı ve barajdaki su seviyesinin düştüğünü söylemişti.

İsmail, barajdaki su seviyesinin düşüklüğünde İran’ı işaret ederek, "İran'ın Sirvan Nehri üzerinde yaptığı barajlar su seviyesinin düşmesinin temel nedeni." demişti.

Diğer yandan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Diyala vilayetinin su ihtiyacının tamamına yakını da İran'a bağlı bulunuyor. Bu nedenle İran’ın su kesintilerinden doğudaki Diyala halkı da ciddi anlamda etkileniyor.

Erbil’de bazı mahallelerde haftalar süren su kesintileri nedeniyle halk zaman zaman sokağa çıkıp küçük çaplı eylem yaparken, İran’ın yaz aylarında su akışını kesmesi nedeniyle güneydeki Basra'da da 2018'in yaz aylarında sokaklara dökülen halk, İran yönetimini protesto etmişti.

Geçen senelerde İran’dan Irak’a akan kirli ve tuzlu sular da tarımsal alanlarda yıkımlara yol açmış ve birçok çiftçi topraklarını bırakıp Basra kent merkezine göç etmek zorunda kalmıştı.