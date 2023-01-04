4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başörtüsü yüzünden bir kadın öldürülmüştü. İran lideri Hamaney geri adım attı

Başörtüsü yüzünden bir kadın öldürülmüştü. İran lideri Hamaney geri adım attı

İran lideri Hamaney, ülkedeki zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla itham edilmemesi gerektiği söyledi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 18:31
Takip Et

İran lideri Hamaney geri adım attı. Başörtüsü yüzünden bir kadın öldürülmüştü

Başörtüsü yüzünden bir kadın öldürülmüştü. İran lideri Hamaney geri adım attı
+
Aa
-

İran lideri Ali Hamaney, ülkede "Anneler Günü" olarak kutlanan Hazreti Fatma'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'daki konutunda bir grup kadınla bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yaptığı konuşmada, kadınların ülkenin karar alma mekanizmalarının çeşitli kademelerinde istihdam edilmesinin önemli olduğunu belirten Hamaney, "Bugün burada Allah'ın izniyle geleceğimiz ve düşüncemiz için çok faydalı olacak çok keyifli bir toplantı yapıldı." dedi.

Ülkede genç bir kadının başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis nezaretine alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protestolara da değinen Hamaney, "Son olaylarda düşmanın ümidi, başörtüsü kuralına tam olarak uymayan kadınların başörtüsünü tamamen çıkarmasıydı ancak istedikleri gibi olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki protestolar

Başörtüsünün dini bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Hamaney, "Yani tesettürün farz olduğuna şüphe yoktur, bunu herkesin bilmesi gerekir. Bu hiç şüphesiz uyulması gereken dini bir yükümlülüktür ancak başörtüsü kuralına tam olarak uymayanlar asla dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalıdır. Başörtüsü zayıf olanlar bizim öz kızlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar, 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.

İran'da "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi" Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, eleştirilerin hedefindeki İrşad devriyelerinin görevinin sona erdiğini ve başörtüsü uygulamasının "daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini" belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
5
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
6
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
7
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.