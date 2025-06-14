İran paylaşımları incelemeye alındı. Bakan açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesaplarında İran'a yönelik dezenformasyon içeren mesajlara resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Tunç, İran haberlerine ilişkin dezenformasyon içeren provokatif paylaşımların incelendiğini açıkladı.
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 13, 2025
Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili…
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.
Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir.
Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.