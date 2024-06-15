İran ve Pakistan, Afganları sınır dışı ediyor

Taliban hükümeti, yılın başından bu yana 400.000'den fazla Afgan'ın iki komşu ülkeden sınır dışı edildiğini belirtti.

Taliban yetkilisi Kari Yusuf Ahmadi, geri dönenlerin yaklaşık %75'inin Pakistan'dan sınır dışı edildiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla Afgan, Pakistan ve İran'dan sınır dışı edildi.

Uluslararası STK ve yardım kuruluşları, kitlesel sınır dışı etme politikasının, Afganistan'da var olan olumsuz insani durumu daha da kötüleştireceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan ve onaylanmayan Taliban hükümeti, geri dönen vatandaşlarının bir kısmını kabul etmiyor. Geri dönenlerin pek çoğu ise oldukça kötü şartlar altında yaşamak zorunda kalıyor. Afganistan'da faaliyet gösteren yardım kuruluşları barınak, kıyafet ve yiyecek sıkıntısı çeken geri dönenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla uluslararası finansman çağrısında bulundu.