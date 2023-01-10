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Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızına hapis şoku

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarla ilgili tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin 5 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi. Faize Haşimi, Mahsa Emini gösterileriyle ilgili gözaltına alındıktan sonra "kamu düzenini bozmak" ve "rejime karşı propaganda" suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyordu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:04
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İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi 5 yıl hapse mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızına hapis şoku
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Haşimi'nin avukatı Nida Şems, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin "rejime karşı propaganda" ve "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Şems, mahkemenin kararına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceğini kaydetti.

Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı Faize'nin halen cezaevinde tutuklu bulunduğunu aktaran Şems, hakkında açılan başka davaların da olduğunu ifade etti.

Faize Haşimi, 27 Eylül'de başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, Haşimi'nin "kamu düzenini bozmak" ve "rejime karşı propaganda" suçlamalarından tutuklandığını duyurmuştu.

FFaize Haşimi ülke yönetimine karşı sert eleştirileriyle tanınıyor

Özellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme gelen Faize Haşimi, 2017'de Zencan Üniversitesinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı konuşmada ise ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve kendi çevresi dahil birçok kesimden tepki almıştı. Haşimi, nisan ayındaki bir konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.

Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra "şaka" olduğunu iddia ettiği Hazreti Muhammed'le ilgili açıklamaları ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle mayıs ayında savcılık soruşturma açmıştı.

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