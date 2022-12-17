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İran’da göstericileri tedavi eden doktoru işkenceyle öldürdüler

İran’da ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Emini sonrası başlayan gösterilere katılan yaralıları tedavi eden 36 yaşındaki doktor Aida Rüstemi’nin işkencede öldürüldü.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:26
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İran’da göstericileri tedavi eden 36 yaşındaki doktor Aida Rüstemi’yi işkenceyle öldürdüler

İran’da göstericileri tedavi eden doktoru işkenceyle öldürdüler
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Gerçekgündem’de yer alan habere göre, İran'da Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve tüm ülkeye yayılan rejim karşıtı gösterilerden tutuklama, işkence ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Başkent Tahran'da hayatını kaybeden isimlere eklenen son kişi ise 36 yaşındaki doktor Aida Rüstemi oldu. Rüstemi'nin Tahran'da yaralanan bazı göstericileri tedavi ettiği ve son olarak 12 Aralık'ta görüldüğü ifade edildi.

The IranWire'da yer alan habere göre, Rüstemi 12 Aralık gecesi bazı medikal ürünleri tedarik etmek için tedavi ettiği bir protestocunun evinden ayrıldıktan sonra bir daha görülmedi. Ertesi sabah bir yerel polis karakolu Rüstemi'nin ailesini arayarak doktorun bir trafik kazasında öldüğünü ve cansız bedeninin morgdan alınabileceğini söyledi.

Konuya yakın bir medikal kaynak Rüstemi'nin ailesine Rüstemi'nin trafik kazasında değil, güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

IranWire'a konuşan bir tıp uzmanı, "Araba kullanırken kaza yaparsanız, aynı anda iki kolunuzun kırılması, alt gövdenizin ezilmesi ve bir gözünüzün tamamen dışarı çıkması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin ailenin ısrarları neticesinde Rüstemi'nin cansız bedenini göstermeyi kabul ettiği ancak Rüstemi'nin aracının ve kazanın olduğu iddia edilen yerine aileye gösterilmediği belirtildi.

36 yaşındaki doktor Rüstemi, memleketi Gorgan'da toprağa verildi.

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şamil
17.12.2022 16:33
Müslüman olduğunu zanneden yobaz yaratık sürüleri.  
 
Türkoğlu
17.12.2022 16:32
Orta çağ zihniyetli katiller. Sizinde sonunuz yakın.  
 
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