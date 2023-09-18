İran'da Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümünde 260'tan fazla kişi gözaltına alındı

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün birinci yıl dönümünde güvenlik güçleri, olası gösterileri önleme gerekçesiyle 260'tan fazla kişiyi gözaltına aldı.

KAYNAK: AA
İran'da Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümünde 260'tan fazla kişi gözaltına alındı

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark gazetesi, Emini'nin ölüm yıl dönümü olan 16 Eylül günü çeşitli kentlerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Resmi kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, 16 Eylül'de ülke genelinde 260'tan fazla kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

En fazla gözaltı Batı Azerbaycan eyaletinde gerçekleşti. Batı Azerbaycan polis komutanlığı 137 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsfahan eyaletinde 97 kişi, Kürdistan eyaletinde ise 16 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli kentlerde de 10 kişi gözaltına alınırken başkent Tahran ve Sistan-Beluçistan eyaletinde kaç kişinin gözaltına alındığına dair açıklama yapılmadı.

MAHSA EMİNİ GÖSTERİLERİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında resmi bir açıklama yapmazken, bağımsız kaynaklar göstericilerden binlerce kişinin gözaltına alındığını öne sürüyordu.

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