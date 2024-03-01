İran’da oy verme işlemi uzatıldı

Kaynak: İHA
İran’da oy verme işlemi uzatıldı
İran’da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle gece yarısına kadar uzatıldığı açıklandı.

İran’da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme işlemi uzatıldı.

Yaklaşık 61 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle 08.00'da başlayan ve ilk olarak 18.00’da sona ereceği açıklanan oy verme işlemi önce 20.00’a daha sonra ise 22.00’a kadar uzatılmıştı.

Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işleminin 2 saat daha uzatıldığı ve seçmenlerin 00.00’a kadar oy kullanabilecekleri açıklandı.

İran'ın 290 sandalyeli İslami Şura Meclisi için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, dini lideri seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi'ndeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlerde yarışıyor.

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