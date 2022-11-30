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İran’da ölen gösterici sayısı 448’e yükseldi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), İran'da Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından başlayan gösteriler sırasında yaşamını yitiren gösterici sayısının 448'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:03
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İran'da protestolar sırasında ölen gösterici sayısı 448’e yükseldi

İran’da ölen gösterici sayısı 448’e yükseldi
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IHR’ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, son bir haftadaki protestolar sırasında 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran’daki 31 eyaletten 26'sına dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan'da 128, Kürdistan'da 53, Batı Azerbaycan’da 51, Tahran’da 43, Mazenderan’da 37, Kirmanşah’ta 25, Gilan’da 24, Elborz’da 16, İsfahan’da 14, Huzistan’da 10, Fars'da 8, Rezevi Horasan’da 6, Zencan ve Doğu Azerbaycan’da 4’er, Merkezi, Kazvin, Hemedan ve Loristan’da 3’er, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Erdebil, İylam, Buşehr, Hürmüzgan’da 2’şer, Simnan, Gülistan ve Kirman’da da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 29'unun kadın olduğu, 60 kişinin ise 18 yaş altı yani çocuk olduğu ifade edildi.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

IHR, 22 Kasım’da yayımladığı raporda, Emini’nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Emir Ali Hacızade ise Tahran'daki bir üniversitede yaptığı açıklamada protesto gösterilerinde şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer öldürülen kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, “provokatörler” tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60’tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. 

 

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