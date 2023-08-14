İran'da türbe saldırısıyla bağlantılı 10 gözaltı

İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne gerçekleştirilen silahlı saldırıyla bağlantılı 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran'da türbe saldırısıyla bağlantılı 10 gözaltı

İran devlet televizyonu Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'nde 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyla bağlantılı şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Terör saldırısını gerçekleştiren iki kişiden birinin türbe içerisinde İran emniyet güçlerince yakalandığı ve yapılan ilk sorgunun ardından 4 kişinin daha gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, sorgusu devam eden saldırganın Tacikistan uyruklu Rahmetullah Noruzof olduğu ve ikinci saldırganı yakalamaya yönelik arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Fars Eyaleti Başyargıcı Hüccetülislam Seyyid Kazım Musevi de yaptığı açıklamada ise saldırı ile bağlantılı gözaltına alınan tüm şahısların yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

SALDIRI ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik dün gerçekleştirilen saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın türbenin ana giriş kapısına Kaleşnikof ile yaklaştığı ve türbe kapısından rastgele ateş açarak içeriye girdiği görülüyor. Saldırganın yakalandığı ana ilişkin paylaşılan bir diğer görüntüde ise bir görevlinin saldırganı yere düşürerek etkisiz hale getirdiği ve o esnada türbe içerisinde bulunan sivillerin korku dolu anları kameraya yansıdı.

Saldırının ardında dün yapılan ilk açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bugün yapılan açıklamada ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

TÜRBE DAHA ÖNCEDE IŞİD'İN HEDEFİ OLMUŞTU

Öte yandan 26 Ekim 2022’de Şah Çerağ Türbesi'ne 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 13 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü IŞİD saldırıyı üstlenmiş, 8 Temmuz’da saldırının faili iki kişi idam edilmişti.

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