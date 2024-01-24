İran’da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

İran'da Tebriz-Meşhed arasında uçuş yapmak üzere havalanan İran Air Tur'a ait yolcu uçağının, teknik arıza sebebiyle zorunlu iniş yaptığı açıklandı.

Asriran haber sitesinde verilen bilgilere göre, İran Havalimanları Şirketi tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Tebriz Havalimanı’ndan Meşhed’e gitmek üzere hareket eden yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza sebebiyle zorunlu iniş yaptı." denildi.

İran Air Tur'a ait uçaktaki yolcuların sağlık durumlarında sorun olmadığı, iyi oldukları belirtildi.