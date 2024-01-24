İran’da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Kaynak: AA
İran’da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
İran'da Tebriz-Meşhed seferini yapan yolcu uçağı teknik arıza sebebiyle zorunlu iniş yaptı.

İran'da Tebriz-Meşhed arasında uçuş yapmak üzere havalanan İran Air Tur'a ait yolcu uçağının, teknik arıza sebebiyle zorunlu iniş yaptığı açıklandı.

Asriran haber sitesinde verilen bilgilere göre, İran Havalimanları Şirketi tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Tebriz Havalimanı’ndan Meşhed’e gitmek üzere hareket eden yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza sebebiyle zorunlu iniş yaptı." denildi.

İran Air Tur'a ait uçaktaki yolcuların sağlık durumlarında sorun olmadığı, iyi oldukları belirtildi.

Son Haberler
Bursaspor Genel Kurulu'nda cinnet anları Spor
Bursaspor Genel Kurulu'nda cinnet anları
Acun'un sponsoruna kripto para operasyonunda şok gelişme. Holding patronu gözaltına alındı Gündem
Acun'un sponsoruna kripto para operasyonunda şok gelişme. Holding patronu gözaltına alındı
Hayvanların duyguları var mı? Yaşam
Hayvanların duyguları var mı?
Samsunspor'un yıldızı ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldı Spor
Samsunspor'un yıldızı ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinde 1 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu ticaretinde 1 kişi tutuklandı
Erdoğan sahip çıktı. Gaye Erkan protokolde İran Cumhurbaşkanını karşıladı Gündem
Erdoğan sahip çıktı. Gaye Erkan protokolde İran Cumhurbaşkanını karşıladı
Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de in cin top oynuyor! Spor
Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de in cin top oynuyor!