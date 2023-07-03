İran'daki Sarı Gelin performansı jüriyi adeta büyüledi

Ülkemizde de büyük bir beğeniyle izlenen ses yarışmalarında programa katılan yarışmacıların performansı uzun süre gündemde kalmayı başarıyor. Benzer bir performans da İran'daki bir müzik programında sergilendi.

Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran'da da büyük bir ilgi ve alaka gören Sarı Gelin türküsünü yorumlayan şarkıcı sergilediği performansla jüriyi adeta büyüledi.

Yarışmacının türküye girmesiyle birlikte adeta tüm stüdyo kendinden geçerken jüri üyelerinden bir kadının tepkisi de dikkat çekti.