İran'dan 'ABD' iddialarına yalanlama

İran, ABD yönetiminin kendilerine mesaj gönderdiği iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

KAYNAK: AA
İran'dan 'ABD' iddialarına yalanlama

İran, Filistin-İsrail krizine doğrudan müdahale etmemesi yönünde ABD yönetiminden mesaj aldığına dair haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, Washington yönetiminin, İran'ın BM temsilciliğine "Tahran'ın savaşa doğrudan müdahale etmesi halinde ABD'nin askeri eylemde bulunacağına dair mesaj gönderdiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Haberlerin doğru olmadığını söyleyen İravani, "Amerikalılardan Gazze ve buna bağlı gerginliklerle ilgili herhangi bir mektup veya mesaj almadık." ifadelerini kullandı.

İDDİA NEYDİ?

Al Jazeera televizyonu, dün konuyla ilgili bilgi sahibi İranlı bir kaynağın, ABD yönetiminin, İran'ın BM temsilciliğine Tahran'ın savaşa doğrudan müdahale etmesi halinde ABD'nin askeri eylemde bulunacağı mesajını ilettiğini iddia etmişti.

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