İran’dan Erbil'e balistik füze saldırısı: ABD’nin Başkonsolosluğu ve üsleri de vuruldu

Kaynak: AA
İran’dan Erbil'e balistik füze saldırısı: ABD’nin Başkonsolosluğu ve üsleri de vuruldu
Irak’ın Erbil kentinde başta ABD'nin Başkonsolosluğu ve ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgeye füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Saldırıları İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ve ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok noktasına hava saldırısı düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre kentin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

Saldırının düzenlendiği bölgelerde havada füze ve İHA’ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: SALDIRIYI BİZ DÜZENLEDİK

Saldırıyı üstlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu ise "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi. Operasyonun detayları daha sonra açıklanacak."

SURİYE'DEKİ IŞİD HEDEFLERİ DE VURULDU

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan konuya ilişkin ikinci bir yazılı açıklama daha yayınlandı.

Açıklamada, Suriye'deki bazı bölgelerde IŞİD terör örgütünün varlığının tespit edildiği ve hedeflerin bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, IŞİD'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin Suriye'de öldürüldüğü saldırılara işaret edildi.

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