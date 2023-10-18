İran'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: Bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısına ilişkin, "Amerikan-İsrail bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
İran'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: Bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze’deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyla işlediği savaş suçuna karşı sessiz kalınamayacağını belirtti.

Reisi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu gece Gazze'deki hastanede tedavi gören masum Filistinlilerin üzerine atılan Amerikan-İsrail bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak" ifadelerini kullandı.

İran'ın çarşamba gününü ulusal yas ilan ettiğini hatırlatan Reisi, "Bu savaş suçu karşısında hiçbir özgür insanın sessizliğine izin verilemez" dedi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

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