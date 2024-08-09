İran'dan Hamas'a mesaj: "Haniye’nin intikamını alacağız"

Kaynak: İHA
İran'dan Hamas'a mesaj: "Haniye’nin intikamını alacağız"

İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinwar’a yazdığı mektupta, suikasta uğrayan eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin intikamını alacaklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından, İran'ın İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı düzenleyeceği beklentisi bölgede gerilimi artırdı.

Kaani, mektubunda Haniye’nin öldürülmesinin derin bir acı yarattığını ifade ederek, “Onun intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir” dedi.

Kaani, planlanan saldırının 13 Nisan'daki misillemeden daha sert olacağını vurgularken, saldırının detaylarına ilişkin bilgi vermedi. Ayrıca, "Tahran direniş yolunda sizinle olacak ve kutsal vaat olan Kudüs'ü temizleme hedefini gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

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