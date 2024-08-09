İran'dan Hamas'a mesaj: "Haniye’nin intikamını alacağız"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından, İran'ın İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı düzenleyeceği beklentisi bölgede gerilimi artırdı.

Kaani, mektubunda Haniye’nin öldürülmesinin derin bir acı yarattığını ifade ederek, “Onun intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir” dedi.

Kaani, planlanan saldırının 13 Nisan'daki misillemeden daha sert olacağını vurgularken, saldırının detaylarına ilişkin bilgi vermedi. Ayrıca, "Tahran direniş yolunda sizinle olacak ve kutsal vaat olan Kudüs'ü temizleme hedefini gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.