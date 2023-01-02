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İran'dan Mısır yorumu: Memnuniyetle karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran-Mısır ilişkilerinde olumlu hava yaratacak her gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:01
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İran'dan Mısır ile normalleşme yorumu: Memnuniyetle karşılıyoruz

İran'dan Mısır yorumu: Memnuniyetle karşılıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İran-Mısır ilişkilerine değinen Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 20 Aralık’ta Ürdün'de düzenlenen "2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile yaptığı kısa görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

Kenani, iki ülke vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerinde yaşadığı sıkıntıların çözümü amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını dile getirdi.

Irak Başbakanı Muhammed es-Sudani’nin Tahran ile Kahire arasında diyalog kurulmasına yardım etmeye hazır olduğunu belirttiğini aktaran Kenani, "İran, Mısır-İran ilişkilerinde olumlu bir hava oluşmasına yol açacak her türlü gelişme ve girişimi memnuniyetle karşılamaktadır" diye konuştu.

İranlı Sözcü, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın geçen haftaki Umman ziyaretinde de "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların" değerlendirildiğini söyledi.

Ummanlı yetkililerle Yemen krizinin çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Kenani, görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı.

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