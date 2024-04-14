İran'ın fırlattığı füzelerin bir kısmı Ürdün tarafından düşürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
İran'ın fırlattığı füzelerin bir kısmı Ürdün tarafından düşürüldü
İran'ın fırlattığı füzelerin bir kısmı Ürdün'ün başkenti Amman'da düşürüldü.

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misilleme saldırısı dün gece başladı.

İran, İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeler ile saldırı düzenledi. Ancak, saldırı beklenenden daha kısa süreli ve etkisiz kaldı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

ÜRDÜN FÜZELERİN BİR KISMINI DÜŞÜRDÜ

Öte yandan İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin bir kısmı Ürdün tarafından düşürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başkent Amman'da düşürülen İran füzelerinin kalıntıları görüldü.

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