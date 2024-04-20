İran'ın İHA'sı tarlada görüntülendi

İsrail’e karşı çok sayıda İHA ve füze saldırısıyla dünya çapında gündem olan İran, dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle Suriye ve Irakta beslediği çetelerle, Lüban ve Ürdün’de ise Hizbullah’a sağladığı yardımlarda, Ortadoğu’da yaşanan olaylarda söz sahibi olmaya çalışan İran, bu sefer de Ukrayna’da ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, Rus ordusu tarafından düşürüldüğü iddia edilen Shahed (Şehit) isimli İran kamikaze İHA'sı görüntülendi. İHA'nın bölgeye ne tür faaliyet yürüttüğü bilinmezken, İran, Ukrayna ve Rusya tarafından İHA'nın düşürülmesine ilişkin açıklama yapılmadı.

SHAHED KAMİKAZE İHA'LARIN ÖZELLİKLERİ

İran tarafından 2021 yılında üretilen ve Shahed-136S olarak adlandırılan kamikaze İHA'lar, İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıda da kullanıldı.

200 kilo ağırlığındaki bu İHA'lar, 2500 kilometre menzile ve saatte 185 km hıza ulaşabiliyor. Kamikaze İHA'lar, ayrıca 36 kilo patlayıcı taşıyabiliyor ve GPS ile yönlendirilebiliyor.

Radar tarafından algılanması da zor olan 3.5 metrelik Shahed-136S İHA’lar, daha önce Rusya-Ukrayna savaşında Rus yönetimi tarafından da kullanılmıştı. Alçak irtifadan uçan bu etkili silah, hedefini vurmadan önce 100 metre irtifaya kadar düşebiliyor.