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2 kadının midelerinden çıkanlar şoke etti! Tamı tamına 693 adet...

Erzincan'da, yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde, durumlarından şüphelenilen İran uyruklu 2 kadının midesinde, toplam 95 parça halinde, 693,3 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:14
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İranlı 2 kadının midelerinden 693,3 gram Afyon sakızı çıktı

2 kadının midelerinden çıkanlar şoke etti! Tamı tamına 693 adet...
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube ekipleri tarafından 28 Mart'ta yapılan yol uygulamasında, İran plakalı yolcu otobüsündeki Samıra T. (27), Khadıjeh S. (31) ve Raheleh Y. (32) adlı kadınlar ile Allahnıaz S. (19) isimli erkek şüpheli gözaltına alındı.

Savcılıktan alınan kararla götürüldükleri hastanede yapılan tomografi çekiminde, Khadıjeh S.'nin mide ve bağırsak bölümünde 31 parça halinde yaklaşık ağırlığı 252,52 gram ile Samıra T.'nin de 64 parça halinde 440,78 gram olmak üzere toplam 95 parça halinde 693,3 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Allahnıaz S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken; Khadıjeh S., Samıra T. ve Raheleh Y. tutuklandı.

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