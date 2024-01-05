İranlı doktorlar öksürüğü nasıl kesti

Ballı kahve öksürük düşmanı ve işte diğer yararlarının ayrıntıları...

İngiliz tıp dergisi Primary Care Respiratory Journal’da İranlı doktorların bir araştırması yayımlandı. İranlı doktorlar, üç haftadan fazla süren öksürük şikayetlerini mercek altına aldı.



Hasta olan 55’i erkek 97 hasta üç gruba ayrıldıı ve ilk grup içindekilere 500 gram bal ve 70 gram kahve yedirildi. İkinci gruba düşen miktar ise 320 miligram kortizon içeren prednizolon, son gruba ise içeriğinde balgam söktürücü guaifenesin bulunan 600 gramlık macun yedirildi. Hastalara üç macunu bir çorba kaşığı alarak bir bardak sıcak suda eritin ve bir hafta boyunca 8 saat arayla, günde üç kez için dendi. Skorlar değerlendirildi ve ortaya şu sonuç çıktı:

Ballı kahve içen grupta tedavi öncesi 2.9’ken tedavi sonrası 0.2’ye, kortizon içen grupta 3 olan skor 2.4’e, guaifenesin içenlerde ise 2.8 olan öksürük şiddeti 2.7 olarak belirlendi.