14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İranlı eski bakan yardımcısı idam edildi. İran 'İngiliz casusu' demişti

İranlı eski bakan yardımcısı idam edildi. İran 'İngiliz casusu' demişti

İran’da casusluk suçlamasıyla yargılanan Savunma Bakanı eski Yardımcısı Ali Rıza Ekberi idam edildi. İranlı yetkililer, Ekberi’nin “İngiliz gizli servisinin en önemli casuslarından biri” olduğunu öne sürmüştü.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 11:39
Takip Et

İranlı eski bakan yardımcısı Ali Rıza Ekberi idam edildi

İranlı eski bakan yardımcısı idam edildi. İran 'İngiliz casusu' demişti
+
Aa
-

İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi, İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idam edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberinde, "İngiltere hükümetinin istihbarat servisi adına casusluk yapmak suretiyle ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı kapsamlı faaliyette bulunmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Ali Rıza Ekberi idam edildi” ifadelerine yer verildi.

Haberde, Ekberi'nin İngiliz istihbarat servisinin ajanlarıyla defalarca görüşme yaptığı ve bu görüşmeler sırasında İranlı bilim insanlarının da aralarında olduğu 178 kişi hakkındaki bilgileri para karşılığında İngiliz ajanlarına sunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Ekberi'nin, İngiliz ajanlarla görüşmelerinde, 27 Kasım 2020'de başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade'yi ‘teknik düzeyde kilit bir isim’ olarak tanıttığı bilgisine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Mizan Haber Ajansı, 11 Ocak'ta Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ali Rıza Ekberi'nin bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konulduğunu duyurmuştu.

Bu süreçte aleyhinde dava açılarak ‘casusluk’ suçlamasıyla yargılanan Ekberi'nin, mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldığı bilgisi verilmişti. Sanığın, karara itirazının ardından dosyanın Yargıtaya taşındığı ve Yargıtayın itirazı reddederek Ekberi hakkında verilen idam kararını onayladığı belirtilmişti.

“İNGİLİZ GİZLİ SERVİSİNİN EN ÖNEMLİ CASUSLARINDAN BİRİ” DEDİLER

İstihbarat Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini ‘MI6’ olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisine (SIS) aktardığının tespit edildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Ekberi, "İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli ve hedefli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisinin en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirilmişti.

İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olan Ekberi'nin ne zaman tutuklandığı belirtilmese de ülke medyasında 2019-2020 yılları arasında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verilmişti.

Ekberi'nin idama mahkum edilmesine tepki gösteren İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, 11 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı mesajında, kararı ‘siyasi’ olarak niteleyerek, Ekberi hakkındaki infazın durdurulması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
1
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
2
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
4
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.