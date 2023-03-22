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İranlı genç öldü Türk polisi alarma geçti

Antalya’da İranlı 30 yaşındaki bir şahıs, transseksüel arkadaşlarıyla yaşadığı evde hayatını kaybetti. Gencin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, inceleme başlattı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:26
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İranlı genç öldü Türk polisi alarma geçti

İranlı genç öldü Türk polisi alarma geçti
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İHA'nın haberine göre, olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın ikinci katında transseksüel arkadaşları ile yaşayan İran vatandaşı Shayan Rastegaran (30) fenalaştı. 

Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık çalışanları, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaşayanların ifadesine başvurdu. Yapılan ilk araştırmada, gencin aldığı bazı haplar sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. 

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Yapılan araştırmada gencin 6 yıl önce Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

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