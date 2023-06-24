İranlı kuryesinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı

Erzincan polisinin uyuşturucu madde kuryeliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 1 kişi tutuklandı. 711,86 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İranlı kuryesinin midesinden 711 gram uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada; uygulama noktasında durdurulan, İran otobüsünde yolcu olarak bulunan İran uyruklu şüpheli M.K. (31) isimli kişiye yapılan tomografi çekiminde mide ve bağırsak kısmında uyuşturucu olabileceğini değerlendirilen çok sayıda yabancı cismin olduğu tespit edildi.

Yapılan tetkikler neticesinde M.K.’nın midesinden 64 parça halinde 711,86 gr gelen Afyon Sakızı ele geçirildi.

Şüpheli M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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