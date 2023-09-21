İrem Derici ayrılığın nedenini anlattı. Büyük aşk yaşıyorlardı

İrem Derici ayrıldığı sevgilisi Atakan Işıktutan hakkında ilk kez konuştu.

İrem Derici ayrılığın nedenini anlattı. Büyük aşk yaşıyorlardı

Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Cihangir'deki Demeti adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşının doğum gününü kutlamaya geldiklerini söyleyen Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Atakan Işıktutan'dan geçtiğimiz hafta ayrılmıştı.

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Ayrılık kararı alan çift, birbirlerine zaman ayıramadıklarını söyleyerek anlaşmalı bir şekilde ayrıldıklarını dile getirmişti. Konuyla alakalı İrem Derici, "Tam olarak ne diyebilirim ki. Açıklama yaptık aslında. Boş bir bahane gibi geliyor belki size ama ilişki demek birlikte vakit geçirmek demek. Ben işkolik birisiyim. O kadar düzgün ve iyi kalpli bir adam ki, işler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. O da yoğun çalışıyor ben de. Konserden geliyorum arka arkaya 3 veya 4 tane konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Çünkü kolun bacağın tutmuyor yorgunluktan. Genelde benim ilişkilerim kavga ve gürültü ile bitiyor. Ben bu sefer böyle olsun istemedim çünkü çok değerliydi benim için. Hala da öyle. Onun iyiliği benim için çok önemli." diyerek konuya açıklık getirdi.

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BAŞKASI OLSA MEKANI TERK EDERDİ!

Sosyal medya hesabından sevgilisi Atakan Işıktutan hakkında bir paylaşımda bulunan İrem Derici, bugüne kadar yaptığı paylaşımlar ile birçok kişiyi sevgilisi ile arasındaki ilişkiye hayran bırakmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir mekana giden Atakan Işıktutan, ayrılık yaşadığı sevgilisi İrem Derici'nin şarkısı çalınca da eşlik edince bu anları sosyal medyada gündem olmuştu.

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İrem Derici konuyla ilgili ise, "Kim hangi mekana gitse benim şarkılarım 12 yıldır her yerde. Ne kadar güzel bir hareket. Başkası olsa ego yapar ve mekanı terk eder. O yüzden bu kadar güzel andığım ve anacağım birisi kendisi. Çok mutlu oldum o videoyu izleyince. Biz ömür boyu görüşürüz de. Birisinin başına bir şey gelse ilk biz koşarız." diye konuşarak hala kendisine saygı duyduğunu sevdiğini dile getirdi.

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