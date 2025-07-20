İrem Derici ve Melih Kunukcu barıştı mı?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden İrem Derici, aşk hayatıyla yine gündemde.

Bir süredir DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile ilişkisiyle dikkat çeken Derici, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ayrılık söylentilerine son noktayı koydu.

38 yaşındaki şarkıcı, daha önce katıldığı bir canlı yayında ilişkisini doğrulamış ve evlilikle ilgili “Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim” demişti.

Ancak her şey yolunda giderken çiftin yollarını ayırdığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu söylentilere yanıt veren Derici, “Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası. Bir havada durumumuz var. Birbirimizi biraz rahat bırakalım dedik. Ben Koç burcuyum, ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz” demişti.

Bir haftadır devam eden bu belirsizlik, Derici’nin yaptığı paylaşımla sona erdi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Melih Kunukcu ile birlikte çekildiği bir kareyi paylaşarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiklerini duyurdu.