İrem Derici yine aşık oldu! Sosyal medya hesabından duyurdu

Her yaptığıyla magazin manşetlerinde yer alan ünlü şarkıcı İrem Derici, aradığı mutluluğu prodüktör Melih Kunukcu’da buldu.

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve her açıklamasıyla magazin manşetlerinde yer edinen ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

"SENİ HER GECE SON GECEYMİŞ GİBİ SEVECEĞİM"

Derici, paylaşımına duygusal bir not ekleyerek prodüktör sevgilisi Melih Kunukcu'ya aşkını ilan etti. Ünlü isim paylaşımında, "Seni, her gece son geceymiş gibi seveceğim" ifadelerini kullandı.

İrem Derici geçtiğimiz yıl Gökhan Fırat'la aşk yaşamış ancak ünlü çift beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İrem Derici'nin aşk ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkiliye sosyal medyada; 'ikinizi de çok seviyoruz', 'hayırlı olsun', 'mutlu olun' gibi yorumlar yapıldı.