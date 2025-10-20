Ünlü şarkıcı müzik piyasasına girmeden önce ilk kez O Ses Türkiye'de seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çekmişti.



2012'de ilk single çalışmasını hayranlarının beğenisine sunan Derici, ''Bensiz Yapamazsın'' adlı bu parçayla sivri bir çıkış yakaladı. Ardından 2014 yılında Kalbimin Tek Sahibi şarkısının internet platformlarında viral olması kariyerinde dönüm noktası kabul edildi. Kendine özgü dobra tavırları ve seslendirdiği parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel şarkıcı 13 Eylül 2014 tarihinde radyocu-yapımcı Rıza Esendemir ile yaşadığı aşkı evlilikle taçlandırsa kısa bir süre sonra çift yollarını ayırmaya karar verdi. Ayrılık kararının ardından bir süre kariyerine odaklanan Derici'nin çalkantılı aşk hayatı da magazin gündeminde yer aldı.

Derici son dönemde çıkardığı hit şarkılarının yanısıra Melih Kunukçu ile yaşadığı aşkla da konuşuluyor. Aşk orucunu Melih Kunukçu ile bozan 37 yaşındaki şarkıcı meslektaşı Burak Bulut ve Eda Sakız'ın görkemli düğününde aldığı evlilik teklifi ile gündem oldu. İlişkilerinde bir dönem ayrılık kararı alan çiftin evlilik haberi sevenlerini de şaşkına çevirdi.





Sevgilisiyle romantik bir paylaşım yapan ve aşkını dile getirmekten çekinmeyen tavırlarıyla hayranlarını ikiye bölen Derici'nin son paylaşımına beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Derici, sevgilisiyle romantik pozunu aşk dolu bir notla taçlandırdı.

Derici paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

''Benim en iyi dostum, oyun arkadaşım, aşık olduğum adam, teninin kokusuna bittiğim esmerim, nezaketli bebeğim, saygılı, sevgi dolu hayat arkadaşım... Ne güzel fotoğrafmış, es geçmişiz. Seni canımdan çok seviyorum. Gün sayıyorum senin eşin olup da soyadını alacağım güne! Pırlantam! Yakışıklım! Seni çok seviyorum hayatımın şansı!''