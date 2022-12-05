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İrem Derici'den özel hayat itirafı

Bir süredir hayatında kimse olmayan şarkıcı İrem Derici, sosyal medyadan aşkla ilgili itirafta bulundu. Ünlü şarkıcının, attığı tweet takipçilerinin de yorum yapmasına neden oldu.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:39
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İrem Derici'den aşk itirafı geldi

İrem Derici'den özel hayat itirafı
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Şarkıcı Cem Belevi tarafından aldatıldığını iddia ederek ilişkisini sonlandıran İrem Derici, sosyal medyadan aşk itirafında bulundu.

İrem Derici, "Ben birinden hoşlanmaya başladım. Hemen nazar edin de başlamadan bitsin. Sonra deli gibi bir şey oluyorum" diye yazdı. Aşık olup, olmamak arasında kalan Derici'ye takipçilerinden de tavsiyeler geldi. 

AŞKI YALANLAMIŞTI!

Son olarak adı Kurtuluş Kuş'la anılan İrem Derici, şu açıklamayı yapmıştı:

"Ay yalanlamaya gerek bile duymadım, o kadar içi bomboş bi' haber ki. Haberi yapan dostum Alev Alev'in klibini çok izleyip etkisinde kalmış olacak ama kendisine kötü bi' haberim var: Klip kurgudan ibaret Haftalardır Trend 1'e yapışmamızın nazar boncuğu olsun bu haberler de... Özetle hayatımda kimsecikler yok, evdeki diş fırçası sayım hala 1 (bir) ve bir daha kısmetimi bu tarz haberlerle kapatırsanız başınıza kalacağım haberiniz olsun"
 

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