İrem Derici'den Jennifer Lopez'e 'kurabiyeli' övgü

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabına Jennifer Lopez'in bir paylaşımını taşıdı ve son derece ilginç bir yoruma imza attı.

İrem Derici'den Jennifer Lopez'e 'kurabiyeli' övgü

53 yaşındaki Jennifer Lopez geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir içecek reklamı yapmış ve mayolu pozlarıyla beğeni toplamıştı.

246 milyon takipçisi olan şarkıcının yaptığı tanıtım beğeni rekoru kırarken, çok sayıda da yorum aldı.

Lopez'in mayolu paylaşımına yorum yapan isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici oldu.

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Renkli ve eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken ve yine ilginç paylaşımlara imza atan Derici bu defa 53 yaşındaki şarkıcının ilerleyen yaşına rağmen sahip olduğu güzelliğe övgüde bulundu.

Derici, iki milyona yakın beğeni alan Lopez'in paylaşımına alev emojisi koydu ve "Sen kadınsan biz un kurabiyesiyiz" yorumunu yaptı.

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