İrem Derici'den korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı

Hem sosyal medya açıklamalarıyla hem de şovlarıyla gündemi sallayan İrem Derici, geçtiğimiz gün yüksek ateş nedeniyle hastaneye gitmişti. Ünlü şarkıcı bu kez de evinde kaza geçirerek hastanelik oldu.

BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI

Hastaneye kaldırılarak başına on dikiş atılan İrem Derici, yaşadığı talihsiz olay sonrası konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

KONSERLERİNİ İPTAL ETTİRDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, şu ifadelere yer verdi; “Dün, apartman çıkış kapısının girişindeki merdivenlerden ayağımın boşluğa gelmesi sonucu düşerek başımı çarptım. Kısa süreli baygınlık sonrasında Acıbadem Fulya Hastanesi’ne kaldırıldım ve başıma 10 dikiş atıldı. Düşmenin etkisiyle yüzümde de morluklar oluştu.

Bu nedenle, çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek, 29 Ağustos Çeşme Şerefe ve 30 Ağustos Kıbrıs Kaya Palazzo Girne konserlerimi Acıbadem Fulya Hastanesi’nden aldığım rapor doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim."